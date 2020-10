Catanzaro-Foggia: i convocati di Marchionni

Rifinitura soleggiata questa mattina per i rossoneri, impegnati nell'ultimo allenamento prima della partenza per la Calabria. Al termine della seduta, il tecnico rossonero Marco Marchionni ha diramato la lista dei 24 convocati per Catanzaro-Foggia. C’è Rocca, al suo primo allenamento con i nuovi compagni; assente lo squalificato Gavazzi oltre agli infortunati Salvi, Di Jenno e Naessens, ai box per un leggero risentimento muscolare.

Di seguito, l'elenco completo:

PORTIERI: 1. Fumagalli, 12. Di Stasio;

DIFENSORI: 5. Anelli, 13. Germinio, 16. Agostinone, 19. Kalombo, 26. Lucarelli, 27. Aramini, 28. Pompa;

CENTROCAMPISTI: 3. Vitale, 6. Di Masi, 7. Ndiaye, 8. Gentile, 10. Curcio, 14. Raggio Garibaldi, 15. Iannone, 21. Garofalo, 25. Morrone, 33. Rocca;

ATTACCANTI: 9. Dell'Agnello, 11. D'Andrea, 18. Tascini, 20. Moreschini, 32. Balde.