Trasferta indigesta per il Potenza La Ternana vola con un tris

Il Potenza perde per la seconda volta trasferta di fila ed esce sconfitto con un tris dal Liberati. La Ternana coglie la sua prima vittoria interna e sale momentaneamente al secondo punto ad una lunghezza dalla capolista Bari. La formazione umbra sblocca il punteggio dopo un quarto d'ora: Palumbo semina tutti arrivando in area di rigore: conclude verso la porta, Marchegiani è attento ma la ribattuta è raccolta da Partipilo che, da due passi, sigla la rete del vantaggio. Il Potenza prova subito il pareggio con Ricci al 21' e Sandri al 28' ma Iannarilli devia in entrambe le circostanze in calcio d'angolo. Poi è Salvemini ad andare vicino al pareggio al 35', quando rientrando sul destro, dai 20 metri, lascia partire un destro potente che si spegne di poco a lato. Allora la Ternana chiude l'incontro a 4' dall'intervallo con Boben che ribadisce in rete una respinta di Marchegiani sul tiro da fuori area di Faletti. Al rientro dall'intervallo dopo 12' i rossoblu avrebbero un'occasione per accorciare le distanze ma Boldor colpisce il palo sulla respinta corta di Iannarilli alla punizione siderale di Cianci. Un quarto d'ora è Palumbo per gli umbri a sfiorare il tris con una conclusione potente, di poco alta sopra l’incrocio dei pali. Ma a 3' dalla fine Falletti trasforma per la Ternana il rigore del definitivo 3-0.

TERNANA 3

POTENZA 0

TERNANA: (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher (30′ st Russo), Boben, Frascatore (30′ st Mammarella); Proietti (13′ st Damian), Palumbo; Partipilo (23′ st Kontek), Falletti, Furlan; Raičević (23′ st Ferrante). A disp.: Vitali, Vantaggiato, Torromino, Paghera, Peralta, Laverone, Salzano. Allenatore: Lucarelli.

POTENZA (4-2-3-1): Marchegiani; Coccia, Conson, Boldor, Panico; Iuliano (1′ st Di Livio (38′ st Iacullo), Sandri; Vitteritti (10′ st Cianci), Ricci (1′ st Coppola), Volpe; Salvemini. A disp.: Santopadre, Brescia, Romei, Baclet, Zampa, Di Somma, Lorusso, Costa Pinto. Allenatore: Somma.

ARBITRO: Zufferli di Udine (Pedone-Terenzio).

RETI: 15′ pt Partipilo, 41′ pt Boben, 42′ st Falletti (rig.).

NOTE: Ammoniti: Partipilo (T), Panico, Di Livio e Cianci (P). Recuperi: pt 0? st 2'. Spettatori: circa 541.