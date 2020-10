Puteolana 1902: tesserato il portiere Gilli

La Puteolana 1902 è lieta di comunicare ai propri sostenitori ed agli organi di stampa di essersi assicurata per la stagione sportiva 2020/2021 la presenza in organico del portiere Vittorio Gilli.

Nato a Pinerolo il 04/11/1997, il portiere, forte di una lunga esperienza col Gozzano, conosce bene il campionato di serie D, ed ha avuto modo di giocare in Serie C con lo stesso club piemontese.L'operazione di mercato, chiusa dal Direttore Gravagnoli, permette ai Diavoli Rossi di rafforzare la rosa con un portiere che si caratterizza per la grande sicurezza tra i pali, acquisita col passare degli anni. Qualità che si riveleranno indispensabili per i diavoli rossi.Tutta la società, la città e la tifoseria danno un caloroso benvenuto nella casa del Diavolo a Vittorio.

Ufficio stampa Asd Puteolana 1902