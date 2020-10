Roma-Benevento: i capitolini avranno tre assenze certe

La Roma che domani sera affronterà il Benevento all'"Olimpico" scenderà in campo con la certezza di tre assenze nelle proprie fila.

A mancare al tecnico Fonseca saranno, infatti, Calafiori, Diawara e Smalling. I primi due sono risultati positivi al covid-19: il giovane difensore giallorosso lo ha annunciato dal proprio profilo social nella giornata odierna mentre per il centrocampista ex Napoli la positività era giunta qualche giorno fa. Per quanto riguarda il difensore ex Manchester United, invece, si tratta di un problemino muscolare che ne rinvierà il debutto in campionato.