Taranto-Sorrento, i convocati di Laterza: spazio per Falcone e Calemme

Lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, nel pomeriggio di domenica, sarà il teatro che ospiterà la quarta giornata di Serie D Girone H che vede contrapporsi i rossoblù di casa e il Sorrento. Il match di domani sarà il primo di un trittico davvero complicato con Casarano e Brindisi, nelle partite successive. Intanto, per il match in programma contro il Sorrento, oltre ai 1000 tifosi presenti ci si attendono conferme dai Delfini dopo l'inizio positivo con due vittorie e un pareggio. I convocati per la sfida sono: Sposito, Stasi, Coletta, Rizzo, Guastamacchia, Caldore, Marino, Boccia, Shehu, Ferrara, Marrazzo, Marsili, Matute, Diaby, Santarpia, Mastromonaco, Acquadro, Lagzir, Mariano, Falcone, Serafino, Stracqualursi, Alfageme, Calemme.