Reggina-Cosenza, via libera al pubblico: i dettagli

La Reggina 1914 srl ha reso noto che partirà dalla giornata di domani, domenica, la prevendita per l'acquisto dei tagliandi per l'accesso per la gara contro il Cosenza di martedì 20 ottobre, ore 21.

Nella nota non si fa riferimento al numero esatto di tagliandi a disposizione (ricordiamo che il DPCM fissa precisi limiti in tal senso).

La prima parte della prevedita riservata agli abbonati dell'ultima stagione, la vendita libera, per gli ulteriori tagliandi eventualmente disponibili, partirà martedì alle ore 10.

Ecco il dettaglio della nota:

Considerato il DPCM del 12 ottobre 2020, si comunica che la partita tra Reggina e Cosenza in programma martedì 20 ottobre alle 21 valida per la quarta giornata di serie B, sarà aperta al pubblico.

I biglietti in vendita saranno disponibili per il solo settore Tribuna Ovest al costo di € 25,00 più prevendita e saranno riservati a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in qualsiasi settore per la stagione calcistica 2019/20 e saranno acquistabili esclusivamente online attraverso il portale VivaTicket.

La vendita riservata agli abbonati della scorsa stagione residenti a Reggio Calabria e provincia, inizierà domani 18 ottobre alle ore 10.

La vendita libera per gli eventuali tagliandi rimasti invenduti, partirà invece martedì 20 ottobre alle ore 10 fino ad esaurimento dei posti disponibili e non oltre le ore 21.

Il modulo di autocertificazione anticovid è integrato al tagliando d’ingresso allo stadio che verrà rilasciato al momento dell’acquisto da Vivaticket.

Il documento andrà stampato, presentato ai varchi prefiltraggio e successivamente ai tornelli che saranno aperti due ore prima del calcio d’inizio.

L'ingresso allo stadio ”Oreste Granillo” riservato alla categoria dei Diversamente Abili non deambulanti (con accompagnatore) è rivolto ai tifosi con certificato d'invalidità al 100% art.3 comma 3. I posti a disposizione sono 10 per i diversamente abili e 10 per gli accompagnatori.Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione, dovranno inviare all'indirizzo mail biglietteria@reggina1914.it, la richiesta di accredito nelle giornate di domenica 18 e lunedi 19 ottobre entro le ore 13, allegando verbale che attesti l’invalidità, i documenti d'identità del diversamente abile e dell' accompagnatore. Di seguito modulo da utilizzare per la richiesta di accredito utilizzando il seguente modulo

I possessori dei tagliandi dovranno scrupolosamente osservare le prescrizioni indicate nella Ordinanza.

Invitiamo i possessori di tagliando di osservare scrupolosamente il Regolamento d’Uso dello Stadio 2020/21 consultabile sul sito www.reggina1914.it, nonché il decalogo del Tifoso qui di seguito indicato:

1. Prendere visione del Regolamento d’Uso 2020/21 dello stadio Oreste Granillo;

2. Rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altra;

3. Indossare correttamente la mascherina di protezione ed igienizzare le mani con gel igienizzante;

4. Non introdurre striscioni, bandiere e sciarpe;

5. Portare con sé il biglietto d’ingresso, il documento d’identità e ilmodulo di autocertificazione e si raccomanda di non creare assembramenti ai tornelli rispettando la distanza di sicurezza anche all’esterno dello stadio

6. Seguire la segnaletica e le indicazioni degli stewards per giungere al proprio posto;

7. Rispettare il posto assegnato stando seduti e non in piedi.