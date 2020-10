Serie D/H, derby tra Fasano e Brindisi. Bitonto ospite dell'Altamura

Le compagini di Serie D scendono in campo per la quarta giornata. I riflettori di giornata sono puntati sullo stadio Curlo dove andrà in scena il derby tra Fasano e Brindisi. I padroni di casa, fermi a un punto, scenderanno in campo con l'obiettivo di fermare l'undici mister De Luca, in vetta a punteggio pieno. Il secondo big match di giornata andrà in scena allo Iacovone dove si affronteranno Taranto e Sorrento, prime delle inseguitrici. Sfida casalinga per il Molfetta, reduce da due stop di fila, che al Poli ospita l'Audace Cerignola. Sfide interne anche per Gravina e Fidelis Andria che ospitano rispettivamente Picerno e Casarano. Trasferta per il Bitonto che sarà ospite della Team Altamura.

Il programma completo:

SERIE D/H – 4^GIORNATA

Dom. 18 ott.

Ore 15

Fasano – Brindisi

Fidelis Andria – Picerno

Francavilla – Lavello

Gravina – Casarano

Molfetta – Audace Cerignola

Nardò – Puteolana

Portici – Aversa

Taranto – Sorrento

Ore 15.30

Team Altamura – Bitonto