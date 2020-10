Roccella, nuovo arrivo in attacco: ecco Paxton

Nuovo innesto in casa Roccella. Regolarmente tra i convocati per la gara di Trapani contro il Dattilo l'esterno d'attacco Carlos Paxton, classe 1998, nell'ultima stagione in forza all'Ambrosiana e in passato in forza nelle giovanili dell'Hellas Verona

Il calciatore potrebbe debuttare dal 1' contro il team siciliano.

Il ds Curtale punterà poi a portarein amaranto un attaccante e un centrocampista, in attesa del recupero degli infortunati.