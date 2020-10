Grosseto-Pro Vercelli 1-2, la Pro vince ed è seconda

Dopo una sconfitta e un pareggio arriva per la Pro Vercelli la prima vittoria lontano dalle mura amiche, il due a uno di Grosseto certifica l'ottimo avvio di stagione della formazione di Modesto che per quanto visto in questi primi turni può avere ambizioni play-off.

La cronaca Attacca la Pro fin dai primi minuti di gioco, al 5' Bruzzaniti non colpisce bene di testa, al 12' ci prova Emmanuello ma la sua conclusione è debole, al 12' vicino al gol Comi la cui girata sfiora il palo, stessa sorte per l'attaccante di Modesto al 15', porta non centrata per pochissimo. Al 28' gli ospiti passano meritatamente in vantaggio: errore della difesa Toscana, Comi conclude, Barossi para ma sulla ribattuta Zerbin fa centro e segna la sua prima rete con la bianca casacca; vercellesi scatenati, Comi ed Emmanuello sfiorano il due a zero. Il Grosseto si vede pochissimo, al 41' Saro devia in corner un tentativo di Sicurella.

Partone bene i padroni di casa nella ripresa con Saro che salva in angolo un tentativo dell'ex Polidori ma la Pro Vercelli al primo affondo raddoppia con una magica punizione di Rolando, non può nulla Barosi nella circostanza; il Grosseto può subito accorciare le distanze ma Sersanti sbaglia clamorosamente l'uno a due che arriva al 59' quando Gorelli sfrutta un errore della difesa vercellese. Il Grosseto ci crede e Saro deve salvare in un paio di circostanze la porta della Pro, cambi e ammonizioni contraddistinguono la fase centrale della ripresa, il Grosseto attacca fino alla fine ma il risultato non cambia più.