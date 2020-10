Roma-Benevento: le probabili formazioni in campo all'"Olimpico"

La Roma di Fonseca ed il Benevento di Pippo Inzaghi si affronteranno questa sera all'"Olimpico" per la quarta giornata di serie A. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria per 1-0: i capitolini, in trasferta, contro l'Udinese mentre i sanniti hanno avuto la meglio sul Bologna tra le mura amiche.

QUI ROMA - Sono tre le assenze per Fonseca: Diawara e Calafiori, positivi al covid-19, ai quali si è aggiunto Smalling che ha un problema al ginocchio. Ai tre si aggiunge il dubbio sulle condizioni di Karsdorp che potrebbe essere risparmiato questa sera. Tra i pali dovrebbe esserci ancora Mirante, che appare in netto vantaggio su Pau Lopez. La difesa a tre sarà composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla. Sugli esterni è certa la presenza di Spinazzola a sinistra mentre a destra si giocano una maglia Santon e Bruno Peres con l'ex interista che appare in leggero vantaggio. La coppia di centrali sarà formata da Veretout e uno tra Pellegrini e Cristante. A supportare l'unica punta Dzeko saranno Pedro e Mkhitaryan con l'ultimo acquisto Borja Mayoral che partirà dalla panchina.

QUI BENEVENTO - Tre assenze anche per Pippo Inzaghi: a Viola e Barba si è aggiunto, infatti, dalla scorsa partita, anche Moncini. Tutti abili e arruolabili gli altri calciatori che lasciano al tecnico piacentino diverse alternative in più di un ruolo. Davanti a Montipò, la coppia di centrali difensivi sarà formata come sempre da Glik e Caldirola mentre sulle fasce agiranno Letizia e Foulon anche se Maggio si candida per una maglia: dovesse giocare l'ex Napoli allora Letizia verrebbe dirottato a sinistra ed il giovane belga finirebbe in panchina. In mediana è certo del posto Schiattarella mentre Ionita, Dabo ed Hetemaj si giocano le rimanenti maglie con i primi due che appaiono favoriti sul finlandese ex Chievo Verona. Ballottaggi anche per le tre posizioni offensive. Come prima punta dovrebbe vedersi Lapadula dal 1' ma Inzaghi ha provato in settimana anche Sau in quel ruolo. A supporto dell'unico attaccante dovrebbero agire Iago Falque e Caprari ma Insigne e lo stesso Sau potrebbero essere soluzioni vive per il tecnico della Strega.

Il fischio di inizio all'"Olimpico" è previsto per le 20:45; arbitrerà il signor Ayroldi.