Italcave Real Statte, si riparte dal derby contro il Bisceglie

Dopo 8 mesi di inattività si comincia a fare sul serio. L'Italcave Real Statte vorrà vincere all'esordio per dimostrare sin da subito di essere protagonista di questa stagione. Si riparte con tanti dubbi legati a questioni extracalcistiche, ma la speranza è che si possa concludere il campionato, viste tutte le restrizioni del caso adottate nelle rispettive sfide. Le calcettiste guidate da Tony Marzella, tecnico rossoblù, dovranno vedersela con il Bisceglie, in un derby tutto da vivere, giocare e soprattutto vincere.

Lo stesso tecnico ne è consapevole e analizza la stagione che sarà, sottolineando: "C'è tanta attesa, ancora non posso dire come si evolveranno le dinamiche di gioco ma posso evidenziare il fatto che si partirà da un derby con due squadre che hanno dimostrato di avere cuore nella scorsa stagione". Inoltre, il coach ha indicato la strada per far bene: "Siamo una squadra competitivo che proverà ad arrivare in alto".