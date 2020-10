Novara-Pontedera 1-2, toscani implacabili su palla ferma

Il Novara incassa la prima sconfitta casalinga ad opera di un Pontedera implacabile sui piazzati come nella scorsa stagione. Gara ad inseguire e che dopo il pari di Zigoni pareva su altri binari, fino alla doccia fredda finale. 1-2 il finale per i toscani, una vittoria sostanzialmente meritato soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo.

Come arrivano le squadre Il Novara è carichissimo dopo tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali colta al 91' di un derby in trasferta e scende in campo sapendo che un'eventuale quarta vittoria regalerebbe il primato in graduatoria. Gli ospiti arrivano da due sconfitte consecutive dopo aver colto due successi nei primi due incontri in calendario.

Le formazioni Mister Banchieri sceglie Lanini e Firenze dal primo minuto. Nel cuore della difesa Bellich rimpiazza il febbricitante Migliorini, solo panchina per Gonzalez e Bianchi. Maraia conferma 9/11 dei titolari nella sconfitta interna contro il Renate, mandando in panchina Benedetti e Parodi rimpiazzati da Perretta e Magrassi. Proprio l'ingresso in formazione del numero 9 ospite fa variare lo schema base in un 3-4-1-2.

Pontedera tosto, Benassai la mette Il match inizia con una fase di studio ma col Pontedera che mette subito in mostra personalità e qualità in diversi elementi. L'intraprendente Catanese guida un centrocampo d'assalto che appoggia con vigore il tandem d'attacco. Tuttavia il primo tentativo al 3' è targato Novara col cross di Schiavi per la testa di Zigoni, para centralmente Sarri. Al 16' punizione pericolosa per il Pontedera, Sbraga protesta vigorosamente per la concessione del fallo da posizione pericolosa. Pericolo scampato sulla soluzione deviata in angolo dalla barriera su tiro di Caponi, ma solo per poco. Dal corner successivo scaturisce il vantaggio ospite. Battuta dello stesso capitano pisano e testa di Benassai in torsione dal primo palo. Lanni impietrito, 0-1. Il Pontedera gioca meglio ma il Novara prova a reagire. Al 22' tiro di Buzzegoli, svirgolata di Matteucci con la palla pericolosamente vicina alla porta e che rotola in angolo. Sul corner battuta di Panico che ci prova al volo, guadagnando il secondo corner consecutivo grazie alla parata di Sarri in tuffo.

Orrori difensivi, Magrassi e Tommasini sciupano Al 29' pasticcio di Bellich che fa involare Magrassi da solo. Il numero 9 però non corre in maniera fluida e lo stesso Bellich lo insegue fino a tallonarlo da vicino, la punta ospite a quel punto si impappina e quasi si calcia sui piedi bruciando il possibile 0-2. Al 34' su un altro errore Tommasini va via a destra e tenta il diagonale, parato in tuffo da Lanni. Al 39' palla al bacio di Barba per la testa di Magrassi che, da ottima posizione, manda sopra la traversa. Il Pontedera legittima e anzi il risultato sembra molto stretto quando un minuto dopo l'ennesimo pasticcio della ditta Sbraga-Lamanna, consegna la palla nel cuore dell'area azzurra a Tommasini che a tu per tu con Lanni si fa respingere il tiro. Difesa azzurra in ambasce.

Zigoni timbra, pari all'intervallo Al 41' Panico calcia forte verso la porta, una deviazione della difesa fa ballare pericolosamente la sfera nell'area piccola. Gli azzurri hanno il meritato di non mollare e alla fine di un'azione insistita arriva all'improvviso il pari piemontese. Siamo al 43' e Cagnano da sinistra finta il cross, rientra e poi fa partire una parabola che pesca Zigoni sul secondo palo che schiaccia di testa. Sarri tocca ma non riesce ad impedire alla sfera di varcare la linea bianca. Uno a uno, e gli azzurri vanno al riposo con un pari insperato dopo essere stati

Risaliti protesta, i cambi non accendono il Novara Si riparte senza cambi. Gli azzurri sembrano intenzionati a tenere di più il pallino del gioco. Al 4' contropiede azzurro su rubapalla di Buzzegoli, Panico suggerisce per Firenze che perde il contatto con la sfera. Un minuto dopo Zigoni non arriva sul suggerimento di Firenze da destra. Al 7' giallo in area azzurra: testa di Risaliti da calcio d'angolo, Lanni si salva sulla linea e con l'aiuto del palo. Gli ospiti protestano ferocemente perché secondo loro la palla avrebbe varcato la linea di porta, qualche dubbio rimane ma servirà l'ausilio delle telecamere. Tra il 9' ed il 16' Banchieri opera 4 cambi per dare nuova linfa agli azzurri come successo ad Alessandria e al 17' "Zigo" ha una buona chance di calciare a pochi metri dalla porta nel cuore dell'area ma il suo tentativo viene murato. Il Pontedera si tira indietro dopo l'intraprendenza del primo tempo, il Novara conduce le operazioni ma senza pungere troppo. Alla mezzora Buzzegoli centra su punizione, il solito Bellich svetta ma non inquadra la porta.

Squillo Pontedera, perla Benedetti Al 37' azione in verticale del Pontedera che sfonda a sinistra col solito Catanese, palla radente e molto pericolosa che nessuno mette in rete. Al 39' arriva l'episodio che decide il match. Angolo per gli ospiti (mortiferi sotto questo aspetto dalla scorsa stagione), Caponi stavolta sceglie di servire indietro per il subentrato Benedetti che carica da fuori ed esplode un bolide di rara precisione all'incrocio dei pali che Lanni riesce solo a toccare ed accompagnare in rete. Il Novara prova il forcing senza successo, l'occasione per la terza rete capita però sui piedi di Tommasini che supera Bellich nel duello, prova ad evitare Lanni e mette sopra la traversa. Per gli azzurri l'unico tentativo rimarcabile è un tiro di Cagnano dall'interno dell'area deviato in angolo. Seconda sconfitta per il Novara che non riesce a fregiarsi del titolo di capolista e anzi viene raggiunto dal Pontedera a quota 9.

NOVARA - PONTEDERA 1 - 2

Reti: 18' Benassai (P), 42' Zigoni (N), 39'st Benedetti (P).

Novara (4-3-2-1): Lanni; Lamanna (37'st Pagani), Sbraga (9'st Bove), Bellich, Cagnano; Schiavi (16'st Collodel), Buzzegoli, Firenze (16'st Cisco); Lanini (9'st Bianchi), Panico; Zigoni. A disposizione: Desjardins, Natalucci, Zunno, Pogliano, Rusconi, Tordini, Gonzalez. All.: Banchieri.

Pontedera (3-4-1-2): Sarri; Matteucci (42'st Piana), Risaliti, Benassai; Perretta, Barba (16'st Benedetti), Caponi, Milani (34'st Vaccaro); Catanese; Magrassi, Tommasini. A disp: Angeletti, Di Furia, Bardini, Faella, Parodi, Stanzani, Benericetti. All.: Maraia.

Arbitro: sig. Paride di Monza.

Note: Corner 8-5 per il Novara. Ammoniti Schiavi e Cagnano per il Novara, Matteucci per il Pontedera. Match disputato di fronte ai tifosi assiepati in tribuna.