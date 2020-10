Catanzaro-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo (ore 17.30) allo stadio "Nicola Ceravolo" le formazioni di Catanzaro e Foggia, nel match valevole per la quinta giornata del girone C di Lega Pro, stagione 2020/21.

Due compagini dagli obiettivi diversi: i giallorossi di mister Calabro ambiscono sicuramente a qualcosa in più di una permanenza in terza serie. I rossoneri di Marchionni invece, complice anche una rosa completata in ritardo per via dell'approdo in C arrivato solo a settembre, hanno come principale obiettivo la salvezza.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali di Catanzaro-Foggia:

CATANZARO: Branduani, Contessa, Corapi, Verna, Di Piazza, Fazio, Evacuo, Pinna, Riccardi, Baldassin, Garufo. All. Calabro

FOGGIA: Fumagalli, Anelli, Ndiaye, Gentile, Dell'Agnello, Curcio, D'Andrea, Germinio, Raggio Garibaldi, Kalombo, Garofalo. All. Marchionni

Potrete seguire la diretta testuale del match LIVE sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/catanzaro-foggia/358567.html