SERIE D - Fasano-Brindisi LIVE, diretta testuale del match

Domenica 18 ottobre, torna puntuale, come ogni weekend, il campionato di Serie D. Per il Girone H squadre impegnate nella 4° giornata, che tra le tante sfide interessanti propone anche il derby del "Vito Curlo" tra Fasano e Brindisi.

Una sfida tra due compagini con obiettivi sicuramente diversi: padroni di casa che cercano punti per invertire il trend negativo che ha caratterizzato l'inizio di stagione, con gli uomini di Catalano che hanno racimolato appena 1 punto in 3 giornate. Adriatici per proseguire invece la striscia vincente che ha proiettato la squadra di De Luca in vetta solitaria a punteggio pieno, nonostante il punto di penalizzazione inflitto dal TFN.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/citta-039-di-fasano-brindisi/360932.html

Formazioni ufficiali

FASANO: Suma, Brescia, Riccardi, Monaco, Cassano, Russo, Gaetani, Narese, Cavaliere, Lanzone, Bernardini. A disposizione: Caccetta, De Carolis, Vogliacco, Angelini, Difino, Castrovilli, Nadarevic, Procida, Trovè. Allenatore: Raimondo Catalano.

BRINDISI: Lacirignola, Bottari, Sicignano, Cerone, Palumbo, Boccadamo, Botta, Palazzo, Clemente, D'Angelo, Lacarra. A disposizione: Pizzolato, Nives, Nocerino, Merito, Iaia, Maglie, Taveri, Pizzolla, Zanghi. Allenatore: Claudio De Luca.