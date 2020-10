Taranto-Sorrento, 0-0 PT: prima frazione frizzante allo Iacovone

Allo stadio Erasmo Iacovone è di scena Taranto-Sorrento, match valido per la 4° giornata di Serie D Girone H. Le due squadre partono abbastanza bene, cercando la via del goal. Buone occasione sia da una parte che dall'altra. Prima Ferrara, calciatore rossoblù, mette una buona palla al centro ma non trova nessun compagno in area di rigore. Ospiti che rispondono con Lamonica, ma il suo tiro non centra la porta difesa da Sposito.

Il Taranto, nella seconda parte del primo tempo, cresce d'intensità e mette alle corde il Sorrento nella propria metà campo. Lagzir prova a inventare qualche giocata ma le occasioni creato non vengono concretizzate appieno. Stracqualursi non viene servito a dovere mentre Santarpia sbaglia due ghiotte occasioni da ottima posizione. Il Sorrento non riesce ad uscire dalla propria metà campo e al 36' dai piedi di Lagzir passa una delle occasioni più importanti ma la palla esce di molto.

Taranto pericoloso ma poco efficace sotto porta. Al 41' è l'esperto Stracqualursi a non sfruttare al meglio l'occasione del vantaggio: passaggio per l'argentino, posizione defilata, tiro potente ma Scarano è posizionato bene e dunque respinge la sfera. Il risultato allo scadere del primo tempo è di 0 a 0.