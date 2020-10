Paganese, il Torre riapre al pubblico: 650 posti a disposizione

La Paganese Calcio 1926 srl comunica che, in applicazione delle disposizioni contenute dal Dpcm del 13 ottobre 2020 all’art. 1, comma 6, lett. e), in occasione della gara Paganese – Virtus Francavilla in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 15:00, potrà consentire la riapertura – seppur parziale – dello stadio Marcello Torre.

In virtù della percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, saranno aperti al pubblico i settori Tribuna (350 posti) e Distinti (300 posti).Si raccomanda, nel rispetto delle normative vigenti sul contenimento dei contagi da Covid-19, di occupare il posto assegnato, di mantenere il distanziamento sociale, di non creare assembramenti all’ingresso e all’uscita dallo stadio, nonchè durante la partita, e di indossare correttamente la mascherina.

Si informa inoltre che i punti vendita per i tagliandi di ingresso saranno BAR LES JEUX SONT FAIX e BAR LA BIGA, di seguito i prezzi dei tagliandi di ingresso, acquistabili da domani mattina.

TRIBUNA: 15 Euro (esclusa prevendita)

DISTINTI: 15 Euro (esclusa prevendita)

RIDOTTO(Donne, Under 16, Over 65): 10 Euro (esclusa prevendita)