La Cavese crolla in casa, primo successo per la Viterbese

La Viterbese supera la Cavese e si aggiudica la gara giocata oggi al Lamberti. Primo successo per i gialloblù, terza sconfitta su quattro gare per i metelliani: inizio da horror per la squadra di Modica.

Dopo soli 4 minuti, alla prima vera occasione della gara, la Viterbese va già in vantaggio: cross di Urso che attraversa l'area per il facile tap in di Tounkara con la retroguardia cavese imbambolata.

Al 13esimo ospiti pericolosi con la percussione di Urso che si invola in area e calcia ma la palla rimbalza male (terreno di gioco in condizioni a limite della praticabilità) e tira alto. La Cavese risponde con diversi attacchi sulla fascia sinistra con Russotto e Ricchi che si propongono ma non trovano soluzioni. Al 34esimo il raddoppio su una "frittata" della difesa di casa: su un innocuo lancio lungo De Franco cicca la palla e Rossi ne approfitta con un colpo di testa a pallonetto che scavalca Bisogno.

Nel finale di primo tempo i metelliani provano ad attaccare ma collezionano solo corner senza mai tirare in porta.

A inizio ripresa la Cavese sembra scendere in campo più motivata ma negli ultimi venti metri non riesce mai a rendersi pericolosa. Unici tentativi di Russotto su calcio piazzato.

Al minuto 67 proprio Russotto si prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10. A questo punto la gara è ormai in discesa per la Viterbese che sfiora a più riprese il terzo gol con Cappelluzzo. La Cavese negli ultimi minuti riesce quantomeno a creare delle palle gol ma Cuccurullo e Forte non riescono ad andare in rete.

Punti salvezza per la Viterbese alla prima gioia stagionale; continua il periodo nero della Cavese.