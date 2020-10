Taranto, tante occasioni non concretizzate: vince il Sorrento di Fusco

Taranto-Sorrento termina con la vittoria degli ospiti. La compagine guidata da Fusco ha disputato un match cinico in quanto ha saputo sfruttare al meglio le due occasioni ghiotte della partita. Il primo tempo è stato di marca rossoblù con i calciatori guidati da Giuseppe Laterza pronti a presidiare la metà campo avversaria. Lagzir è il più ispirato mentre Stracqualursi, poco servito, non riesce a portare in vantaggio i Delfini sul finale della prima frazione di gioco. Le diverse occasioni create, portano al riposo due compagini dall'umore differente: il Taranto ha il pallino del gioco in pugno mentre il Sorrento cerca una scossa per gestire meglio il pallone e creare più occasioni dalle parti di Sposito.

La seconda frazione vede ancora una volta il Taranto in avanti ma il Sorrento trova coraggio e prova a uscire dal proprio guscio. Al 70' Masullo scodella in area, su calcio di punizione, un'ottima palla che trova Cacace solo e indisturbato: vantaggio per gli ospiti. Una rete subita, alla prima vera occasione per il Sorrento e al primo errore da parte dei padroni di casa. Passano pochi secondi e Matute pareggia i conti. Un risultato, ancora ingiusto per quello mostrato in campo da entrambe le squadre. Al 78' giunge però la beffa: Liccardi raccoglie un traversone dalla destra, carica il destro e mette la palla sotto al sette con una precisione fantastica: 2-1 per il Sorrento e Taranto che esce sconfitto dal terreno di gioco.

Nonostante la sconfitta, il Taranto ha mostrato ancora una volta di avere carattere. I tre punti persi allo Iacovone non sono arrivati per tre fattori: un pizzico di sfortuna, un Sorrento cinico ed un eurogoal che meriterebbe solamente riconoscenza. L'unica nota negativa è il fatto di non aver concretizzato al meglio le occasioni avute. Stracqualursi e Alfageme, questa volta hanno mostrato una prova sottotono. Giuseppe Laterza, alla vigilia, aveva evidenziato la pericolosità del Sorrento, bravo a chiudersi e ripartire. Lo stesso tecnico aveva raccomandato massima attenzione e cinismo sotto porta onde evitare spiacevoli sorprese. Così non è stato: il Taranto ha sbagliato tanto e il Sorrento non ha perdonato. Vittoria a domicilio per la compagine di Fusco e sconfitta da analizzare per ripartire più forti di prima per Laterza.