Il Savoia vince il derby con l'Afragolese

La cronaca della gara - Si parte allo stadio Alfredo Giraud tra Savoia e Afragolese, match valido per la quarta giornata del Girone G di Serie D. Al quinto minuto ci provano i Bianchi con D’Ancora dalla distanza ma Pragliola para in due tempi. Al minuto 14 il Savoia passa in vantaggio: azione personale di Orlando che appoggia per Kyeremateng. L’attaccante ex Vastogirardi cerca Fornito fuori area, il 10 dei Bianchi con un tiro a giro batte l’incolpevole Pragliola.

Al 18’ ancora il Savoia. Cross di Fornito che cerca Kyeremateng in area, l’attaccante viene anticipato da un difensore dell’Afragolese che sfiora l’autorete. Al 21’ punizione di De Rosa, bravo Pragliola a deviare in angolo. Al 23’ ancora il Savoia che sfiora il raddoppio: angolo di Fornito, colpo di testa di De Rosa, palla di poco alta. Al 26’ ancora la squadra di Aronica in attacco: Orlando cerca D’ancora, il tiro del centrocampista si spegne alto.

Al 35’ l’Afragolese si affaccia in avanti, ma l’azione viene fermata da un grande intervento difensivo di D’Ancora. Al 43’ occasione per l’Afragolese: punizione dalla sinistra di Lucarelli, bravissimo Esposito M. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Savoia.

Dopo un minuto dall’inizio del secondo tempo, ci prova l’Afragolese con Fava, ma il suo tiro si spegne alto sopra la traversa. Al quinto ancora l’Afragolese con De Rosa, bravo Esposito M. a deviare in angolo. Al 16’ si rivede il Savoia con un tiro dalla distanza di Fornito: palla alta. Afragolese vicina al pareggio al diciassettesimo. Azione personale di Lucarelli che supera Poziello e si presenta a tu per tu con Esposito G, ma la palla si perde di poco a lato.

Al 21’ ancora l’Afragolese con Marigliano che approfitta di uno svarione di Esposito G. e tira verso la porta, Manzo salva sulla linea. Al 26’ Afragolese in dieci per l’espulsione di Conte per doppia ammonizione. Al 28’ raddoppio del Savoia: batti e ribatti in area su cui si avventa il capitano dei Bianchi Poziello che con un destro batte Pragliola. E’ 2-0 per la squadra di Aronica.

Al 38’ il Savoia sfiora il 3-0: Kyeremateng sfugge all’avversario e si trova a tu per tu il portiere esposte che nega all’ex Vastogirardi la gioia del gol. al 42’ ci prova Scalzone con un’azione personale, il suo tiro da fuori area non c’entra il bersaglio grosso. Finisce così, dopo 4 minuti di recupero, terzo successo consecutivo per i Bianchi che battono l’Afragolese 2-0.

Di seguito il tabellino del match:

Savoia: Esposito M., D’Ancora (22’ Riccio), Poziello, Orlando (30’st Scalzone), Fornito (35’st Langella), Caiazzo, Russo, Occhiuto (8’st Esposito G), De Rosa, Manzo, Kyeremateng (40’st Kacorri). A disposizione: Cannizzaro, Nespoli, Porcaro, Mancini. Allenatore: Salvatore Aronica.

Afragolese: Pragliola, Liguori (17’st Giordano), De Rosa, Lagnena, Della Monica (34’st Nocerino), Fava; Riccio; Marigliano, Lucarelli (30’st Bellante), Sogno (22’st Esposito), Conte. A disposizione: Caputo, Energe, Autieri, Liguori, Modic. Allenatore: Giovanni Masecchia.

Marcatori: 18’pt Fornito (S); 28’st Poziello.

Ammoniti: 20’pt Della Monica (A); 36’pt Liguori (A); 42’pt Occhiuto (S); 7’st Fornito (S); 24’st Conte (A); 26’st Conte (A);

Espulsi: 26’st Conte (A);

Recupero: 1’pt; 4’st.

Ufficio stampa Savoia 1908