Il Catania vince ancora: 1-0 contro la Virtus Francavilla con Sarao

Altro successo per il Catania. Vittoria di platino per quanto è accaduto nelle ultime ore per i rossazzurri che vincono 1-0 contro la Virtus Francavilla. Decide un gol di Sarao al 43'.

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 0-1

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-1-1): Crispino; Delvino, Pambianchi (75' Celli), Caporale; Giannotti, Franco, Zenuni (75' Castorani), Di Cosmo, Nunzella; Mastropietro; Ekuban. A disp.: Costa, Pino, Calcagno, Carella, Buglia, Puntoriere. All. Trocini.

CATANIA (3-4-2-1): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Albertini (69' Welbeck), Rosaia, Maldonado, Zanchi (88' Pellegrini); Biondi (88' Manneh), Emmausso (69' Pecorino); Sarao (64' Calapai). A disp.: Confente, Vicente, Izco, Gatto, Piovanello, Piccolo. All. Raffaele.

ARBITRO: Gualtieri di Asti (Montagnani-Caso).

MARCATORI: 43' rig. Sarao

NOTE: Ammoniti Sarao, Delvino, Giannotti, Martinez, Ekuban, Franco, Zanchi, Maldonado. Espulso al 45' il tecnico Trocini (VFr). Spettatori circa 350.

ESPULSI: al 45' il tecnico Trocini.