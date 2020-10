Serie D, il Picerno vince in rimonta 2-2 a Francavilla Pari Rotonda

In serie D tra le lucane il Picerno si conferma squadra da trasferta. La squadra melandrina trascinata dalla doppietta di capitan Esposito (ha trasformato altrettanti rigori) ha capovolto il punteggio ad Andria (la Fidelis era passata in vantaggio con Cristaldi). Spettacolare 2-2 tra Francavilla e Lavello. Gli ofantini passano in vantaggio con Liurni, ma nella ripresa i sinnici ribaltano con Nolè e Cappiello, prima del pari definitivo di Longo. Il Rotonda esce con un punto dal Lorenzon di Rende. I lupi del Pollino sbloccano il punteggio con Boscaglia al 18', poi restano in dieci per l'espulsione di Sanzone e ad un quarto d'ora dalla fine vengono ripresi dai calabresi con Proto.