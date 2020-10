Juve Stabia: un tesserato positivo al Covid

La S.S. Juve Stabia comunica che l’ultima serie di tamponi, ai quali si è sottoposto il gruppo squadra, ha evidenziato una positività al COVID-19. Il tesserato, leggermente sintomatico, era in isolamento fiduciario già da due giorni, secondo le disposizioni vigenti. La S.S. Juve Stabia si è subito attivata per il rispetto di ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale.

Al termine della seduta di allenamento di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Avellino-Juve Stabia, valevole per la 5a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, lunedì 19 ottobre 2020, con inizio alle ore 21 presso lo stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Mulè, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Fantacci, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Bubas, Golfo, Orlando, Romero.

Indisponibili: Bentivegna, Cernigoi, Lia, Russo.

Squalificati: nessuno

