Portici-Real Agro Aversa 3-2: gara decisa da Nappo nel finale

Gol e spettacolo nel derby tra Portici e Real Agro Aversa. I normanni regalano il primo tempo che si chiude 2-0 a favore dei napoletani con la doppietta di Maione mentre nella ripresa tornano in campo dagli spogliatoi con un atteggiamento completamente diverso che permette prima di accorciare le danze e poi di pareggiare con la doppietta di Simonetti. I granata del presidente Pellegrino vanno anche vicinissimi al gol del vantaggio con Chianese che però non è freddo sotto porta e si spreca una super occasione. Per circa 30 minuti del secondo tempo gli ospiti giocano in superiorità numerica mentre nel finale col rosso a Cassandro il Portici trova nuovamente fiducia lanciandosi in attacco. All'ultimo secondo di gara Nappo trova la punizione perfetta: supera la barriera e trova l'incrocio dei pali stampando il 3-2. Esplode di gioia il 'San Ciro' di Portici.

PRIMO TEMPO. Subito pericoloso il Portici con una mischia in area che fortunatamente per i granata si risolve con un tiro bloccato dalla difesa. Chianese del Real Agro Aversa prova il primo tiro per i normanni ma la sfera è lontanissima dai pali. Al minuto 6 si sblocca subito la gara: Grieco raccoglie palla vicino alla linea laterale e lancia in velocità, dietro il difensore, l'attaccante Maione che prende palla, supera il portiere in uscita e da posizione molto defilata riesce comunque a trovare lo specchio della porta per l'1-0 dei padroni di casa. Al 15' segna anche l'Aversa ma il direttore di gara, Julio Milan Silvera, ferma tutto: sul calcio di punizione di Barone fallo di 'confusione' in mezzo all'area. Un minuto dopo ci prova ancora il Portici: Prisco servito in area di rigore, senza difensori addosso, riesce a staccare bene e anche ad indirizzare ma Prudente è attento e blocca a terra. La gara si incattivisce, fioccano i gialli e l'Aversa ci prova da calcio piazzato ma ad andare a mezzo metro dal gol è il Portici: al 36' cross al centro per la testa di Grieco che supera il portiere Prudente ma sulla linea c'è Varchetta che in scivolata riesce a fermare il pallone praticamente sulla linea, sulla successiva conclusione dei napoletani l'estremo difensore granata è bravo e para sul palo alla sua destra. Quattro minuti dopo ancora Grieco che ci prova con un tiro a giro ma il tiro è nettamente lontano dai pali. Al 41' tira anche D'Acunto ma è centrale e facile preda del portiere normanno. Per trovare una conclusione da azione del Real Agro Aversa bisogna arrivare al minuto 43 quando Gallo ci prova dal limite ma Schaeper fa buona guardia. In pieno recupero il Portici trova il raddoppio: cross di Arpino, sponda per Maione che da pochi metri dalla porta non può sbagliare e si regala la personale doppietta che vale il 2-0 al termine del primo tempo.

SECONDO TEMPO. Pronti via e l'Aversa trova subito il gol della speranza: cross perfetto di Riggio per la testa di Simonetti che con una traiettoria che va sul palo lontano supera con un pallonetto il portiere e sigla il 2-1 che accende il match. Al minuto 55' ancora Simonetti, in area viene atterrato e l'arbitro che è a due metri vede tutto: è rigore. Dal dischetto si presenta proprio l'attaccante normanno: guarda il portiere ma poi non indovina l'angolo, il portiere Schaeper para il penalty ma sulla ribattuta Simonetti non sbaglia gonfiando la rete per il 2-2. A questo punto i normanni iniziano a crederci. Al minuto 59 i napoletani restano anche in dieci con il rosso diretto a D'Acunto. In campo a questo punto c'è solo una squadra in campo: Ndiaye si lancia in velocità, mette al centro ancora per Simonetti ma Savarise salva tutto in scivolata mettendo alto sulla traversa concedendo l'angolo. Al 67' ci prova direttamente Ndiaye dal limite dell'area ma la sfera è out. Al 72' Chianese parte sul filo del fuorigioco: arriva a tu per tu col portiere Schaeper ma si lascia ipnotizzare e spreca una occasione d'oro per acciuffare il vantaggio. Negli ultimi 10 minuti di gara mister De Stefano si gioca la carta Improta che entra al posto di Della Corte. A 4 minuti dalla fine Cassandro commette fallo al limite dell'area, secondo giallo ed espulsione. Si torna in parità: 10 contro 10. Su punizione Sorrentino del Portici non trova la porta. Pressing questa volta del Portici che al quinto minuto di recuper trova il gol del 3-2. Nappo trova la punizione perfetta che supera Prudente per il 3-2 finale. Si torna a centrocampo, e l'arbitro fischia il finale di gara. Sconfitta cocente per il Real Agro Aversa.

TABELLINO

PORTICI (4-3-3): Schaeper; Vitiello, Arpino (dal 17' st Avella), Savarise, Donnarumma; Nappo, Illuminato (dal 38' st Marigliano), Grieco (dal 13' st Sorrentino); Prisco, D'Acunto, Maione (dal 26' st Carnevale). A disp.: Santangelo, Bisceglia, De Martino, Maiorano, De Luca. All. Pani

REAL AGRO AVERSA (4-3-2-1): Prudente; Riggio, Cassandro, Varchetta, Ndiaye; Gallo, Barone, Della Corte (dal 35' st Improta); Chianese (dal 42' st Lanzillo), Cardone (dal 10' st Ziello); Simonetti (dal 43' st Giliberti). A disp.: Papa, Musella, Zawko, Mariani, Mambella. All. De Stefano

ARBITRO: Julio Milan Silvera di Valdarno

ASSISTENTI: Vincenzo Andreano di Foggia e Francesco De Santis di Avezzano

MARCATORI: 6' pt, 46' pt Maione, 50' st Nappo (P), 4' st, 11' st su rig. Simonetti (A)

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Espulso al 14' st D'Acunto (P), 41' st Cassandro (A). Ammoniti Vitiello, Arpino (P); Ziello (A). Recupero 2' pt, 5' st

Ufficio Stampa Real Agro Aversa