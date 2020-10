Bologna-Sassuolo 3-4, derby pazzo al Dall'Ara

In un derby pazzo tra Bologna e Sassuolo alla fine a spuntarla è il Sassuolo. 4-3 il risultato finale a favore dei neroverdi.

Nel primo tempo meglio i padroni di casa, che vanno avanti dopo appena 9 minuti con Soriano. Il pareggio del Sassuolo arriva una decina di minuti dopo con Domenico Berardi, lesto a mettere in rete dopo una bella azione. Il Bologna tuttavia conduce bene il gioco e trova il nuovo vantaggio al 39' con Svanberg su assist di Palacio.

Nella ripresa partono ancora meglio i rossoblu, prima falliscono il gol con Barrow, poi trovano il 3-1 con Orsolini. Il doppio vantaggio dura però poco perchè ci pensa subito Djuricic a riaprire la partita portando il risultato sul 3-2. Sugli sviluppi di corner il Sassuolo trova il gol del pari con il solito Ciccio Caputo, che da pochi metri mette in rete di testa. Partita finita? Niente affatto. Un cross di Kyriakoupolus finisce contro Tomiyasu che nel tentativo di recuperare mette nella propria porta per il gol del 3-4 in favore dei neroverdi. Partita pazza al Dall'Ara, Sassuolo vittorioso che sale a 10 punti in seconda posizione. Bologna fermo a 4 punti.