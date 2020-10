Roma. Fonseca: "Siamo in fiducia ma vogliamo migliorare ancora"

E' soddisfatto Paulo Fonseca, tecnico della Roma, dopo la vittoria per 5-2 contro il Benevento di questa sera. Questo il suo commento alla gara rilasciato ai colleghi di Sky:

"Abbiamo giocato una bella partita e ora siamo in fiducia. La stagione è cominciata bene. Ora ci aspettano tante partite in pochi giorni e dobbiamo saper gestire le forze. Dobbiamo evitare cali di tensione durante la partita, anche se corriamo pochi pericoli nonostante il possesso palla avversario. Molti gol sono positivi per il calcio perché aumenta lo spettacolo ed il gradimento del pubblico. Vogliamo migliorarci rispetto al prossimo anno".