Benevento. Inzaghi: "Pagate le ingenuità, mi tengo la prestazione"

Non può certamente essere soddisfatto per il risualtato mister Pippo Inzaghi ma, nonostante la sconfitta del suo Benevento per 5-2 contro la Roma, il tecnico della Strega si tiene stretta la buona prestazione dei suoi ragazzi. Queste le parole del tecnico ex Milan ai microfoni di Sky:

"Venire a Roma, fare 10 tiri in porta e giocare quasi 70' alla pari con gli avversari non è cosa da poco. Il risultato è bugiardo ma mi tengo la prestazione che mi è piaciuta molto.

Siamo ancora un po' inesperti, non dimentichiamo che qualcuno dei nostri è all'esordio in A e questo lo paghi. Abbiamo avuto anche la palla per il 3-3 e sul 4-2 volevamo ancora riaprirla. Questa mentalità mi piace e ci potrà portare alla salvezza.

Ingenuità come quella sulla quale abbiamo preso il 3-2 non dobbiamo concederle. Il rigore contro di noi è frutto di un'altra nostra ingenuità anche se io un rigore del genere, come anche quello dato a noi, non lo darei mai: se uno prende la palla poi cosa deve fare, scomparire?

So di avere una squadra che può segnare e so che se mi difendo soltanto alla fine il gol lo prendo: preferisco non snaturarmi e giocarmela a viso aperto perché è con questo tipo di mentalità che si possono raggiungere gli obiettivi".