Mec Sport Ginosa, sconfitta all'esordio: buona prova ma è 3-0 Lecce

L'esordio per la Mec Sport Ginosa non è dei migliori: sconfitta in trasferta contro la Futsal Lecce per tre reti a zero. La compagine guidata dall'allenatore-calcettista Giuseppe Carrera non ha sfigurato, anzi, la prestazione contro una delle squadre più ostiche del campionato è stata piuttosto positiva.

Al termine della prima frazione di gioco, la compagine di casa guidata da Bongermino è sopra di punteggio grazie alla rete di Lupoli. Nella ripresa prima Balestra e successivamente ancora Lupoli chiudono definitivamente la partita non lasciando speranze agli ospiti, apparsi nervosi in alcune circostanze del match con i due doppi gialli all'indirizzo di Passarelli e Carrera. Da evidenziare l'ottima prova del giovane portiere Accetta, autore di tre parate su altrettanti tiri liberi. Migliore in campo, senza ombra di dubbio, Lupoli: doppietta e grande prova. Per la Mec Sport Ginosa c'è tanto lavoro in vista ma le basi ci sono e sicuramente la compagine ginosina sarà protagonista del proprio campionato. La sconfitta, dunque, è indicativa solo per alcuni versi poiché c'è una stagione da disputare in cui possono emergere miglioramenti. Servirà tanta pazienza e dedizione.

Il tecnico Carrera a fine gara ha dichiarato: "Certamente sapevamo di affrontare una squadra composta da giocatori esperti ma, devo sottolineare che, siamo scesi con la voglia e la determinazione giusta. Purtroppo non abbiamo finalizzato le occasioni da rete, subendo goal su nostra disattenzioni che, certamente, cercheremo di migliorare già dai prossimi allenamenti".