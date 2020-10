Nola ancora battuto, Muravera corsaro: tris dei sardi

Ancora una sconfitta per il Nola 1925, punito dagli episodi e dal cinismo sotto porta degli avversari del Muravera.

Squalificato mister Pezzella, in panchina ci va mister Vincenzo Pezzullo. Orfani di Calvanese, Granata ed Elefante in difesa, spazio subito a Vincenzo Russo. In porta ci va Marco Torino, difeso dal trio Russo-Raimondi-Sannia, in mediana Acampora e Massaro, ai lati Luise e Sagliano, in attacco Cozzolino e La Monica supportati da Denkovski.

La prima emozione del match è dei sardi: punizione di Masia al 5′, colpo di testa di Nurchi sotto la traversa ma Torino allunga in angolo. Il Nola risponde con al 12′: ancora calcio piazzato, la palla arriva a La Monica ma la sua volè va alta. Al 25′ il Muravera tenta di trovare la via del gol ma il tiro a giro di Masia va di poco a lato. Al 28′ ci prova ancora Masia che sbroglia una matassa a centrocampo con una bella conclusione dalla distanza ma ancora una volta trova la saracinesca abbassata.

Al 31′ occasionissima per il Muravera in contropiede ma Torino esce e di piede salva miracolosamente su Loi. Al 34′ l’occasione più ghiotta di tutta la partita fino a quel momento: serpentina di Cozzolino, tiro dalla distanza deviato che si alza e si stampa sulla traversa, sulla ribattuta si trova La Monica ma il colpo di testa dell’ariete nolano è debole e va a finire debolmente tra le mani del portiere sardo. Al 46′ il vantaggio ospite: palla vagante al limite dell’area, Cadau va in contrasto con Acampora ma la palla schizza rocambolescamente in porta. Si tratta dell’ultima azione del primo tempo.

Nel secondo tempo il Nola tenta di recuperare e va vicino al gol all’56’ con Carrafiello: Cozzolino apre magistralmente e serve un pallone dietro le linee ma l’esterno alto non si coordina bene e non centra la porta. Al 60′, nel momento migliore del Nola, il Muravera trova il raddoppio: contropiede dei sardi, buca la difesa nolana, palla a Masia sull’out di destra che però stavolta non sbaglia e scaglia un siluro sotto la traversa che batte un incolpevole Torino. Il Nola tenta di recuperare ma viene colpito nuovamente dal Muravera al 71′ che con un preciso piatto destro di Nurchi trova il 3-0. Dopo 2 minuti altro colpo pesante per il Nola: il neo entrato Carrafiello va in contrasto ma per l’arbitro il fallo è grave e merita il rosso diretto. Il Muravera inserisce calciatori freschi e cerca il poker. I sardi vanno vic ini al quarto gol in almeno tre occasioni ma, prima l’imprecisione di Kadi e di Mereu e poi una bella parata di Torino su Fangwa, fanno sì che il risultato non cambi.

IL TABELLINO

Marcatori: Cadau 46′, Masia 60′, Nurchi 71′

Nola 1925: Torino, Raimondi, Russo, Sannia A. (54′ Carrafiello), Acampora, Massaro, Luise (82′ Benc ivenga), Sagliano, Denkovski (46′ Carnicelli), La Monica, Cozzolino (68′ Serrano). A disp.: Capasso, Fazi, Sannia S., Pesce, Corbisiero. All.: Pezzullo

Muravera: Vandelli, Visconti (68′ Kujabi), Loi, Satta, Vignati, Legal, Cadau, Nuvoli (87′ Zedda), Nurchi (83′ Fangwa), Masia(73′ Ahmed Kadi), Pinna (74′ Mereu). A disp.: Floris, Savage, Lampis, Minerba. All.: Loi

Arbitro: Di Loreto della Sez. di Terni (guardalinee Di Falco e Capasso)

Note: ammoniti Raimondi, Cozzolino, Russo e Acampora per il Nola, ammonito Nuvoli per il Muravera, espulso Carrafiello nel Nola, partita giocata a porte chiuse

Ufficio stampa SS Nola [FOTO di Nicola Velotti]