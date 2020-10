Italcave Real Statte, vittoria per 3 a 2 nel derby contro il Bisceglie

L'Italcave Real Statte vince il derby pugliese contro il Bisceglie, valido per la prima giornata di campionato. Le calcettiste guidate da Tony Marzella si impongono con il punteggio di 3 a 2. Le rossoblù hanno avuto il merito di mantenere il vantaggio del primo tempo, per tutto l'arco del match, nonostante il Bisceglie abbia giocato nel finale con il portiere di movimento e di conseguenza si è reso più propositivo. La formazione scesa in campo dal primo minuto è formata da Margarito, Russo, Soldevilla, Boutimah e Renata.

Il vantaggio arriva proprio nei primi minuti di gioco con Boutimah mentre il pari giunge nei minuti finali del primo tempo dopo diverse occasioni sprecate da parte dell'Italcave. Un pareggio, dunque, nella prima frazione poco meritato per le padroni di casa che, nonostante la supremazia subita da parte degli ospiti, hanno avuto il merito di essere ciniche e sfruttare al meglio le poche occasioni avute. Il secondo tempo si apre con il vantaggio delle rossoblù con Renata. Le padrone di casa inseriscono il portiere di movimento a 50 secondi dal termine delle ostilità ma subiscono il goal del 3 a 1 con Mansueto. A 10 secondi dal termine Marino accorcia le distanze per il Bisceglie, ma la rete si rivela utile solamente per il tabellino.

Tony Marzella, coach dell'Italcave Real Statte, commenta la vittoria: "Innanzitutto devo dire che è stato emozionante ritornare a giocare dopo mesi di inattività. Sono semplicemente contento per il successo nel derby che ripaga i sacrifici fatti durante il periodo di lockdown. E' stata una gara equilibrata ma le occasioni più nitide sono state le nostre".