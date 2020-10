Mercoledì la Coppa Italia Promozione "Maruo Tartaglia" non sarà disputata. Il Comitato Regionale di Basilicata ha difatti disposto il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare che erano in programma. Dunque oltre ad Angelo Cristofaro Oppido-Tricarico che era stata già procrastinata, altre sei gare non saranno giocate tra due giorni.