Nocerina, si torna al San Francesco. Mercoledì recupero con la Torres

L’ASD NOCERINA CALCIO 1910 comunica che è iniziata la prevendita per Nocerina-Torres, gara in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 15 allo stadio “San Francesco”.

I biglietti si potranno acquistare al prezzo unico di 10 euro solo in prevendita – a partire da oggi alle ore 18 e fino alle ore 13 del giorno della gara – presso i Punti Vendita Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

La società comunica che saranno aperti i Distinti e, nel caso le richieste dei tagliandi superino la capienza consentita, verrà aperta in via eccezionale la Curva, in attesa che il Comune completi la numerazione dei posti in Tribuna. Si ricorda che al momento dell’acquisto bisognerà presentare un documento di identità e bisognerà rilasciare il numero di cellulare in quanto i tagliandi saranno nominativi.

Ufficio Stampa e Comunicazione ASD Nocerina Calcio 1910