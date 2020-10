Taranto, Laterza: "Una sconfitta che brucia ma bisogna ripartire"

La sconfitta interna contro il Sorrento brucia ancora in casa Taranto. I rossoblù hanno dominato per tutto l'arco dei 90' ma il cinismo degli avversari è stato decisivo per portare a casa una vittoria preziosa. Il tecnico dei Delfini, Giuseppe Laterza, è amareggiato e dichiara: "Certamente è una sconfitta che brucia, la partita l'avete vista tutti, se c'è stata una squadra che ha giocato e meritato di vincere quella è il Taranto. Purtroppo in queste gare se non la metti dentro, non la vinci".

Dunque, Laterza sottolinea l'ottima prova dei suoi ragazzi ma allo stesso tempo è consapevole che bisogna ritornare con i piedi per terra e ricominciare a correre per voltare pagina, analizzando gli errori commessi affinché non vengano replicati nelle prossime partite. "Senza presunzione dobbiamo analizzare gli errori fatti" ha concluso l'allenatore.