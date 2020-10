Roccella, Galati: "In arrivo altri due innesti, intanto lavoriamo"

Ciccio Galati, tecnico del Roccella, ha parlato a Gazzetta del Sud dopo il ko dei suoi sul campo del Dattilo:

"Abbiamo preso gol su una palla in uscita, poi ci siamo sfilacciati e loro hanno preso campo e ne hanno approfittato".

Continua Galati: "Sfido chiunque a giocare senza ben sette calciatori potenzialmente titolari. In campo abbiamo mandato molti Under, peraltro interessanti, ma che pagano una certa inesperienza. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare e provare a farli crescere e sono sicuro che faremo bene da qui alla fine".

In attesa altri innesti di mercato: "Intanto cerchiamo di recuperare qualche infortunato, poi sono in arrivo altri due calciatori: poi inizierà un altro campionato per noi".