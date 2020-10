Modesto: “Tre punti contro una buona formazione”

Un’altra vittoria per la Pro Vercelli che torna da Grosseto con tre punti importanti e meritati come conferma Modesto nell’intervista post partita: “Era importante fare un buon match contro una formazione che gioca bene a calcio ed è organizzata, nella prima frazione potevamo sfruttare meglio le occasioni, averlo chiuso solo uno a zero è stato un peccato. Dopo il raddoppio abbiamo rischiato, Saro ha fatto un grande intervento salva risultato; sono punti che valgono doppio contro una formazione che sa giocare a calcio. Dobbiamo migliorare gli errori che commettiamo lavorando giorno dopo giorno, ci sta la sofferenza, siamo stati bravi a portare a casa tre punti importanti; adesso dobbiamo preparare la partita con la Juve, spero che Rolando continui a togliere le ragnatele dagli incroci…”