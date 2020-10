Foggia, lo "Zaccheria" riapre al pubblico: con l'Avellino 1000 tifosi

Ottime notizie per i tifosi del Foggia. La gara di giovedì sera contro l'Avellino, valida per la 6° giornata del Girone C del campionato di Serie C, verrà disputata con la presenza di 1000 spettatori, come previsto dal nuovo DPCM. Questo il comunicato del club rossonero relativo alle modalità di acquisto dei tagliandi per assistere al match:

Il club rossonero rende note le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere all’incontro di calcio Foggia – Avellino, valido per la 6^ giornata di andata del campionato di Serie C, in programma giovedì 22 ottobre (ore 20:45) e quelle di accesso allo Stadio Comunale “Pino Zaccheria”.

L’apertura, con capienza ridotta a 1.000 unità e riservata ai soli residenti nella provincia di Foggia, è stata decisa a seguito della riunione svolta questo pomeriggio tra delegati del Calcio Foggia 1920 e G.O.S.: verrà garantito il pieno rispetto del distanziamento interpersonale (sia frontalmente che lateralmente, utilizzando file alternate) di almeno 1 metro e lasciando tre sedute libere tra un posto assegnato e l’altro con l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La misura del distanziamento vale anche per i nuclei familiari, i conviventi e i congiunti.

Ricordiamo inoltre che per accedere all’impianto sportivo, bisognerà necessariamente munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e del modulo di autocertificazione anti-covid già compilato (ma non datato), da mostrare al personale preposto al controllo.