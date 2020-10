Pari tra Juve Stabia e Avellino: tante occasioni ma nessun gol

Il posticipo del girone C tra Avellino e Juve Stabia finisce con un pareggio: gara molto combattuta ed equilibrata con diverse occasioni ma nessuna rete.

La prima chance è per la Juve Stabia con Golfo che si invola verso la porta avversaria ma poi non riesce a infilare Forte. Ancora vespe pericolose alla mezz'ora con un bel colpo di testa di Fattacci fuori di poco.

Poi esce fuori l'Avellino che nell'ultimo quarto d'ora colleziona tre palle gol: due per Maniero che in entrambe le occasioni non riesce a finalizzare al meglio, una per Fella che colpisce la traversa.

Nella ripresa la gara regala poche emozioni. Al 68esimo Fella rischia un autogol, ma Forte si fa trovare pronto. Nel finale di nuovo Stabia pericoloso con Bubas che serve Scaccabarozzi, missile respinto da Forte.

Nei quattro minuti di recupero non accade praticamente nulla: il derby campano finisce in parità.