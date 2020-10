Serie D, Bra corsaro a Casale e sempre in vetta

Neanche la quinta giornata del girone A di Serie D è riuscita a svolgersi regolarmente, non si sono disputate Fossano-Varese e Vado-Derthona.

Continua la marcia del Bra che si aggiudica il derby piemontese contro il Casale grazie alle reti di Gaeta e Cardore, senza i due punti di penalità sarebbe assieme alla capolista la Sanremese che con una doppietta di Romano si sbarazza del Borgosesia; terzo il Pontdonnaz che pareggia uno a uno in casa della Folgore Caratese. Due le vittorie esterne, oltre a quella del Bra ottiene il primo successo il Chieri che espugna il campo della Caronnese, decide Conrotto; va all’Imperia il derby ligure sul Sestri Levante, Gnecchi e Donaggio i marcatori dei padroni di casa che si staccano da quota zero.

Manca l’appuntamento con il primo successo il Legnano che non va oltre il due a due in casa con il Saluzzo, seconda sconfitta di fila per il Gozzano che perde 3 a 2 a Lavagna gettando qualche dubbio su una delle favorite del girone, nell’ultimo incontro di giornata “manita” dell’Arconatese alla Castellanzese, scatenati Pastore e Pavesi autori di una doppietta a testa.

Risultati e classifica della giornata di D