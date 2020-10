Grumentum, Finamore: "La Coppa potrebbe darci riferimenti precisi"

A distanza di tre giorni il Grumentum Matera si dovrà recare ancora a Pomarico. Questa volta per la Coppa Italia di Eccellenza dove si andrà forti del 2-0 dell'andata. Alla vigilia della sfida le dichiarazioni del tecnico Antonio Finamore: "La Coppa Italia e’ uno degli obiettivi stagionali del Grumentum. Nelle prime gare della stagione, diventa anche uno strumento per verificare la crescita della squadra. I segnali positivi, in termine di miglioramento dello standard di gioco, ci danno dei riferimenti precisi e una strada da percorrere. Immagino sara’ una gara diversa perché il Pomarico giocherà per recuperare il risultato dell’andata e questo potrebbe permetterci di giocare contro una squadra che non attende".