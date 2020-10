Dinamo Kiev-Juventus, le probabili formazioni: Pirlo sfida Lucescu

La Juventus apre il cammino di Champions League delle italiane. Andrea Pirlo è atteso dal debutto nella massima competizione europea in Ucraina contro il maestro Mircea Lucescu, tecnico esperto e scopritore del talento cristallino dell'allora giovanissimo Pirlo. Il tecnico originario di Bucarest ha rilasciato parole al miele nei confronti del suo allievo, sottolineando le grandi doti tecniche e di intuito del predestinato. Tuttavia, l'allenatore bianconero dovrà dimostrare tutte le sue capacità di allenatore ma, nelle sue prime uscite di campionato ha dimostrato soprattutto coraggio nella gestione dei giovani, basti osservare i match contro la Sampdoria, all'esordio, e contro il Crotone: dal primo minuto hanno giocato Frabotta e Portanova, rispettivamente classe 1999 e 2000.

Nel complesso, la compagine bianconera si presenta come una squadra giovanissima e con calciatori di talento, la stella Dejan Kulusevski su tutti. Proprio quest'ultimo è il forte candidato a partire dall'inizio e dovrà dimostrare tutto il suo valore, in una serata di sé complicata per l'assenza di Cristiano Ronaldo e della condizione fisica non proprio ottimale di Paulo Dybala.

Sponda Dinamo Kiev, il gioiello da tenere sotto osservazione è Viktor Tsygankov, classe 1997 nato in Israele ma ucraino a tutti gli effetti. Il giovane attaccante esterno è un vero e proprio jolly del reparto offensivo in quanto potrebbe ricoprire tutti i ruoli di competenza. Il score inziale, in questo inizio di stagione, è stratosferico: 3 goal in 4 match disputati.

Le probabili scelte dei due tecnici dovrebbero essere le seguenti:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy, De Pena, Supryaga

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Ramsey, Morata, Kulusevski