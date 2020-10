Mastercard rinnova la sponsorship con la UEFA Champions League

Rinsaldando lo storico legame iniziato nel 1994 con la più importante competizione calcistica per club in Europa, Mastercard ha annunciato oggi il rinnovo della partnership con la UEFA Champions League per il ciclo 2021-24.

Da oltre 25 anni, infatti, Mastercard è un orgoglioso sostenitore della UEFA Champions League. Per questo continuerà a offrire ai fan di tutto il mondo esperienze priceless e, ai bambini di ogni Paese, l'opportunità di diventare mascotte dei giocatori, fisicamente o virtualmente, e di avere l'opportunità unica ed irripetibile di scendere in campo insieme ad alcune delle più grandi stelle del calcio prima del fischio d'inizio delle partite.

A causa dell’emergenza che stiamo tutti vivendo, quest’anno per la semifinale e la finale di UEFA Champions League, così come per la Supercoppa UEFA, Mastercard ha fatto affidamento su un’attivazione digitale dove giocatori e tifosi hanno interagito in diretta grazie a un maxischermo posto all’ingresso dello stadio all'arrivo in campo dei giocatori. Questa iniziativa è stata lanciata da Mastercard in collaborazione con la UEFA Foundation for Children che ha permesso di selezionare i giovani tifosi per le diverse partite.

"Siamo molto orgogliosi di rinnovare la sponsorizzazione della UEFA Champions League da parte di un brand storico come Mastercard, soprattutto in un periodo di grande difficoltà e incertezza per tifosi, per giocatori e per l’intero mondo dello sport. Il legame con Mastercard ha offerto indubbiamente numerosi vantaggi e opportunità per la UEFA Champions League nel corso degli anni e siamo contenti di poter continuare su questa strada", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing di UEFA Events SA.

A fargli eco Mark Barnett, Presidente di Mastercard Europa: "Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra storica sponsorizzazione della UEFA Champions League. Gli eventi sportivi di rilevanza mondiale sono infatti per noi un ottimo modo per connettere i tifosi di tutto il mondo alle loro passioni. Mentre festeggiamo il nostro 27° anno in qualità di sponsor ufficiale, non vediamo l’ora di assistere a nuovi momenti priceless che entreranno nella storia del nuovo ciclo della Champions League"