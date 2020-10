Lazio-Borussia Dortmund, Ciro Immobile ritorna al centro dell'attacco

Notte di Champions League all'Olimpico, arriva il Borussia Dortmund. La Lazio ritorna nella massima competizione europea dopo un digiuno durato troppo tempo per una compagine blasonata del nostro campionato di Serie A. Inzaghi vorrà certamente massima concentrazione per conquistare, con una buona prestazione, punti e morale dopo le ultime uscite non proprio felicissime in campionato. Il traguardo è stato ottenuto dopo la fantastica stagione passata ma, adesso arriva il difficile: confermarsi una grande squadra. Ritorna dal primo minuto, dopo l'assenza per squalifica contro la Sampdoria, Ciro Immobile che, salvo decisivi dell'ultimo minuto, affiancherà Correa.

In mezzo al campo, Inzaghi recupera Lucas Leiva, metronomo ed equilibratore di tutto il reparto. Dall'altra, c'è una squadra giovane ed esperta: il Borussia Dortmund di Favre. Il tecnico svizzero si affiderà alle sue stelle più luminose, ossia Reus, Haaland e Sancho. Certamente, ci si aspetta una sfida senza esclusioni di colpi tra due squadre che esprimono buon calcio e che non amano chiudersi in difesa. Per la Lazio ci dovrà essere molta apprensione poiché non è semplice affrontare una squadra del calibro del Dortmund ma, allo stesso tempo, i biancocelesti dovranno sfrutturare le proprie armi migliori per far male al momento opportuno.

Ecco le due scelte dei rispettivi tecnici Inzaghi e Favre:

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Pelipe, Acerbi, Hoedt, Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Pisczek, Hummels, Delaney, Meunier, Bellingham, Witsel, Guerriero, Sancho, Haaland, Reus