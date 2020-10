Casale-Gozzano, che sia la volta buona

Si giocherà finalmente questo pomeriggio al "Natale Palli" la sfida pluri-rimandata tra Casale e Gozzano a causa dei contagi da Covid-19 all'interno del gruppo squadra nerostellato. Le due squadre, in campo alle 15.00, completeranno il quadro della prima giornata di cui il confronto di Casale Monferrato resta l'ultima coda rimasta da giocare.

Per il Gozzano l'occasione sarà ghiotta per dare una svolta a quest'avvio di stagione e lasciarsi alle spalle gli ultimi due confronti, quello interno con la Sanremese e quello di Lavagna dell'ultima domenica, che hanno prodotto due sconfitte che hanno fatto precipitare i cusiani nelle zone meno nobili della classifica. Una situazione tuttavia sanabile perché la compagine di Soda dovrà vedersela prima con il Casale appunto, zavorrato sul fondo della classifica senza punti fin qui conquistati, e poi con il Legnano che nelle uniche due gare giocate ha conseguito solamente due pareggi e naviga in cattive acque, essendo ritornato in campo solamente domenica scorsa dopo uno stop di oltre due settimane.

Una prestazione da non sbagliare dunque quella di questo pomeriggio per i rossoblu, che nelle ultime uscite hanno raccolto qualche consenso dal punto di vista della prestazione ma troppi pochi punti per considerare soddisfacente il primo mese di gare.