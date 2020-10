Scontro Lazic-Zeman: al serbo non sono piaciute le frasi del collega

Karel Zeman attacca, Ranko Lazic replica. Si può sintetizzare in questa versione lo scontro verbale tra i tecnici di Lavello e Francavilla per le dichiarazioni espresse nel dopogara. Al serbo non sono piaciute le frasi lanciate dal collega della formazione ofantina. Difatti come riportato stamani sul Quotidiano Zeman ha detto: "Sarò di parte ma ho visto una squadra che giocava, l'altra che picchiava. Mi hanno insegnato che chi picchia è pericoloso tanto quanto si gioca. - aggiunge l'allenatore - Sono arrabbiato non siamo riusciti a vincere una partita abbastanza semplice, anzi potevamo perderla". Da qui la replica di Lazic: "Non accetto accuse ai miei giocatori. Se avessi sentito prima cosa aveva detto Zeman in sala stampa, avrei risposto per tempo alle provocazioni. Anzi, io ho mantenuto il massimo rispetto e da gran signore ho sottolineato di aver visto un grande Lavello. Lui, invece, è andato giù pesante, sminuendo il nostro valore e questo non è corretto, oltre a essere una cosa che non si fa - continua il serbo - Non ho mai sentito un medico parlare male di un altro medico e per di più se una squadra non riesce a vincere, non può certo prendersela con gli avversari che hanno dato botte. Sentirmi dire che siamo una provinciale è largamente offensivo per tutti noi, per la nostra comunità, che ha sempre rispettato ogni avversario che è venuto qui e che ha vinto anche quando non lo avrebbe meritato. Lazic e il Francavilla hanno fatto la storia in Serie D, per il modo di fare calcio e di confrontarsi lealmente con ogni avversario. Non accettiamo i rimproveri e le offese da nessuno. - la conclusione - Lazic è la storia del lavello. Zeman ancora la deve scrivere. Il sottoscritto con otto under e non certo spendendo i soldi che ha speso questa società ha portato il Lavello ai play-off, poi perso con il Sorrento. Pensasse Zeman ad arrivare lì, anziché trovare giustificazioni perché non ha vinto la partita attribuendo responsabilità agli avversari":