Taranto, contro il Casarano il riscatto: recuperati Guaita e Gonzalez

La sconfitta contro il Sorrento ormai è alle spalle e il Taranto pensa all'ostica trasferta contro il Casarano di domenica prossima. Il match allo stadio Capozza arriva in un momento cruciale per i rossoblù: dopo un inizio di stagione è giunto il primo stop, forse inaspettato poiché la compagine guidata da Giuseppe Laterza attraversava un momento di forma strabiliante dopo le vittorie con Bitonto e Puteolana.

Tuttavia, nonostante il livello altissimo contro il Casarano, i Delfini avranno una grande occasione per riscattare il risultato di Sorrento con una buona prova. Quest'ultima, non è mai mancata al Taranto di Giuseppe Laterza e la sconfitta allo Iacovone di domenica scorsa ne rappresenta la prova: i rossoblù hanno macinato gioco ma sono stati puniti dal cinismo della compagine campana. Per la trasferta di domenica, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, per il tecnico Laterza ci sono buone notizie: i recuperi di Guaita e Gonzalez.

Il primo ha scontato le tre giornate di squalifiche dopo il rosso all'esordio contro il Picerno mentre il secondo ha smaltito definitivamente l'infortunio che l'ha costretto ad uno stop piuttosto lungo. L'unico indisponibile è Corvino che, salvo imprevisti, dovrebbe rientrare dopo il periodo natalizio di dicembre.