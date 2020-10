Champions League, Inter alla prova Monchengladbach: le scelte di Conte

Dopo le ottime vittorie giunte da Kiev e Roma rispettivamente di Juventus e Lazio contro la Dinamo Kiev e il Borussia Dortmund, nell'esordio della Champions League 2020-2021, questa sera tocca all'Inter di Antonio Conte in una gelida Milano, alla Scala del calcio, contro il Borussia Monchengladbach.

Alla vigilia della sfida, Antonio Conte, tecnico nerazzurro si è mostrato sereno e consapevole dei propri mezzi, indicando la strada da percorrere: affrontare tutte le compagini con massimo impegno e rispetto. Tuttavia, voler riscattare la sconfitta nel derby contro il Milan è l'obiettivo a breve termine che il tecnico salentino chiede ai suoi in vista della prima di Champions. Il Monchengladbach di Rose si presenta come una compagine tosta ma non impossibile da battere. I tedeschi sono imbattuti da tre giornate in campionato, ottenendo 2 pareggi e una vittoria.

Le scelte di formazioni da parte dei rispettivi tecnici dovrebbero essere le seguenti:

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov, Hakimi, Barella, Vidal, Perisic, Eriksen, Lukaku, Sanchez

B. MONCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt, Hofmann, Plea, Thuram