Champions League, le scelte di Gasperini in vista Midtjylland

Gian Piero Gasperini vuole riscattare la brutta prova di Napoli all'esordio contro il Midtjylland. La trasferta danese non sarà delle più semplici nonostante i bergamaschi si presentano come la netta favorita. Il limite tecnico della compagine di casa costringerebbe la compagine di casa ad assumere un atteggiamento aggressivo per tutto l'arco dei 90'. L'Atalanta dovrà imporre già nei primi minuti il proprio gioco e mettere sui binari favorevoli la partita. Per l'esordio di Champions League, il tecnico nerazzurro non potrà contare su Malinovskyi, Gollini, Caldara e Piccini. Tuttavia, i bergamaschi si affideranno a Zapata, Ilicic e Muriel.

Ecco le scelte da parte dei due tecnici Priske e Gasperini:

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata