San luca, inviata lettera alla LND: "Stop alla Juniores Nazionale"

Il San Luca ha inviato una missiva alla Lega Nazionale Dilettanti per chiedere la sospenione, quanto meno temporanea, del torneo Juniores Nazionale, alla luce della situazione legata alla diffusione della pandemia Covid-19.

Ecco la nota del club giallorosso:

Spett.le Lega Nazionale Dilettanti,

Le ultime vicissitudini sanitarie che hanno colpito le nostre comunità hanno indotto la scrivente società ad alcune serie riflessioni in ordine alla valutazione sulla necessità di consentire ai propri giovani tesserati di affrontare le gare del relativo campionato.

Queste riflessioni sono scaturite anche e soprattutto dalle rimostranze dei genitori dei giovani tesserati verso l’opportunità di affrontare trasferte, nella maggior parte dei casi, in località di altre regioni e, a volte, a maggiore distanza di quelle delle “prima squadra”.

Nondimeno, la difficoltà di garantire ai giovani atleti una bassa esposizione al rischio ha contribuito ad aggravare il peso delle nostre scelte.

L’ultimo provvedimento della Presidenza del Consiglio ha, poi, ulteriormente rafforzato in noi l’esigenza di riconsiderare le nostre scelte e rapportarle al dovuto grado di responsabilità da assumere verso i ragazzi, in primis, e verso la comunità, in secundis.

D’altronde, lo stesso Presidente del Consiglio ha vietato le “gite scolastiche” rafforzando, in tal modo, in noi la consapevolezza della razionalità della nostra scelta.

Ebbene, proprio in ragione delle superiori considerazioni la nostra associazione intende sottoporre alle SS.VV. l’opportunità di valutare l’eventuale sospensione del campionato Juniores Nazionale al fine di evitare la sottoposizione dei nostri ragazzi a rischi non diversamente controllabili.

Inoltre, nell’attesa di una Vostra decisione definitiva in materia, Vi chiediamo di adottare un provvedimento di sospensione temporanea quantomeno fino alla scadenza dell’efficacia delle ultime misure emergenziali (30 giorni) di modo che si possa attendere una prima valutazione delle condizioni di diffusione del virus COVID – 19 e, conseguenzialmente, poter valutare la prosecuzione del torneo con maggiore serenità e considerazione verso i potenziali rischi.

Nell’attesa di un Vostro provvedimento abbiamo rappresentato, comunque, l’esigenza di disporre un rinvio dell’impegno che avrebbe dovuto vedere partecipi i nostri ragazzi in quel di Vallo della Lucania contro la Gelbilson; rinvio, naturalmente, fino all’adozione di una vostra definitiva decisione.

Siamo sicuri che le altre Associazioni Sportive che avranno modo di prendere visione della presente, anche attraverso i nostri canali social, saranno partecipi di questa iniziativa e vorranno avallare la stessa attraverso uguali manifestazioni di interesse.

È chiaro, infine, che tale richiesta è stata circoscritta al campionato Juniores soltanto perché, diversamente, il campionato di Serie D può essere meglio gestito stante il coinvolgimento, in esso, di persone di età diversa e di diversa esperienza di vita rispetto ai primi, quindi più adusi al rispetto delle regole.

Quanto sopra per amore verso la disciplina sportiva che ci appassiona.

Siamo sicuri che vorrete valutare con il giusto grado di partecipazione quanto portato alla Vostra attenzione.

Distinti Saluti,

Francesco Pelle – Direttore Generale