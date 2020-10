Benevento. Foggia: "Mentalità giusta, col Napoli niente barricate"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha commentato la gara della Strega contro la Roma ed ha parlato del prossimo impegno casalingo contro il Napoli. Queste le sue parole all'emittente radiofonica:

"Contro la Roma abbiamo avuto la giusta mentalità. Sul punteggio di 2-2 si sarebbe potuta gestire meglio la partita ma anche questi episodi servono a crescere. In serie A non ci si può distrarre.

Inzaghi non è un allenatore difensivista, si adatta alla squadra che ha a disposizione. Ha idee propositive che a Bologna non ha potuto mettere in pratica vista anche la rosa dei rossoblù. Da noi, sia lo scorso anno che in questo appena iniziato, ha messo in campo sempre una squadra che vuol giocare la palla. In alcuni casi, però, ci si deve anche difendere.

Contro il Napoli non faremo barricate. Sono forti come squadra e hanno dei singoli incredibili. Gattuso ha influito molto sui calciatori convincendoli che si può osare contro ogni avversario. Sono felice per lui".