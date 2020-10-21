Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 20 ottobre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 18/10/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/10/2020
MANCINI SIMONE (CYNTHIALBALONGA)
Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un calciatore avversario, allontanato.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
INCOCCIATI GIUSEPPE (ATLETICO TERME FIUGGI)
DICUONZO GIUSEPPE (REAL GIULIANOVA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TUCCI VALERIO (ATLETICO TERME FIUGGI)
Per avere a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio da tergo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GUALTIERI GIANLUCA (RIETI S.R.L.)
AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)
MAZZOTTI NICOLA (ATLETICO TERME FIUGGI)
OLCESE EMILIANO (PINETO CALCIO)
LATTARULO ISAIA (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
MICCOLI MATTEO (ATLETICO CALCIO PORTO SANT'ELPIDIO)
BASILICO GIAMMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
FORGIONE COSIMO (ATLETICO TERME FIUGGI)
DI DIO ALESSANDRO (CASTELFIDARDO)
ZEETTI IGOR (CASTELFIDARDO)
TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)
ESPOSITO VITTORIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)
VAN RANSBEECK KENNETH (CYNTHIALBALONGA)
ORLANDO LUCA (PINETO CALCIO)
SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE A.S.D.)
FIORETTI GIORDANO (RIETI S.R.L.)
SCOGNAMIGLIO MATTIA (RIETI S.R.L.)
TIRAFERRI TIZIANO (RIETI S.R.L.)
ZONA SAMUELE (RIETI S.R.L.)
BLANDO GIOVANNI BOSCO (SAN NICOLO' NOTARESCO SRL)
PAGLIARI GIORGIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)
ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)
DI PRISCO MICHELE (VASTESE CALCIO 1902)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
QUERO FRANCESCO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)
BITTAYE LAMIN (ATLETICO TERME FIUGGI)
PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)
BRENCI LEONARDO (CITTA' DI CAMPOBASSO)
TENKORANG JOSHUA (CITTA' DI CAMPOBASSO)
ANGELILLI MANUEL (CYNTHIALBALONGA)
CARRUOLO MARCO (CYNTHIALBALONGA)
ANGELILLI MANUEL (CYNTHIALBALONGA)
CARRUOLO MARCO (CYNTHIALBALONGA)
ALBANESI LORENZO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
TEMPESTILLI DENNY (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)
IMOH JEFFERY (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
LITTERIO PIERGIULIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)
D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)
DELGROSSO CRISTIANO (REAL GIULIANOVA)
FORCINI ALEX (REAL GIULIANOVA)
LIGUORI MICHAEL (RECANATESE A.S.D.)
MATTEI FRANCESCO (RIETI S.R.L.)
ZRANKEON GUILAIN DAVIS (TOLENTINO 1919 SSDARL)