Clamoroso al Barbera: Palermo-Turris rinviata in extremis

La gara tra Palermo e Turris non si disputerà oggi. La gara era stata già posticipata di qualche ora poiché erano stati riscontrati ben 10 casi di positività tra i tesserati del Palermo, di cui 9 calciatori e l'allenatore Boscaglia.

Le due squadre erano pronte a scendere in campo, erano state annunciate anche le formazioni ufficiali ma proprio a ridosso dello start è arrivata la decisione del rinvio.

AGGIORNAMENTO - Arriva anche la nota ufficiale della Lega Pro:

In riferimento all'ordinanza della Asp di Palermo pervenuta alle ore 18.00 circa i casi positivi nel Palermo Calcio, per cui "nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale" ordinando l'immediato isolamento di tutti i soggetti, la Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l'immediato rinvio della gara Palermo -Turris a data da destinarsi.